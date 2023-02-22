Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:47, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о расколе внутри страны из-за слов Зеленского о Крыме

Newsweek: слова Зеленского о планах Украины захватить Крым привели к расколу внутри США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о планах Киева захватить Крым привели к расколу внутри США. Об этом заявила репортер Элли Кук в статье для американского журнала Newsweek.

«В США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчеркивают важность полуострова, другие, например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, говорят, что настаивать на передаче Крыма Киеву было бы полным безумием», — рассказала репортер.

Согласно опросу, проведенному Newsweek, 39 процентов американцев считают, что Соединенные Штаты должны поддержать Украину в захвате Крыма. 18 процентов респондентов выступают за то, чтобы Вашингтон отговорил Киев от попыток заполучить полуостров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Табачный гигант заявил о тупике при продаже бизнеса в России
В США заявили о расколе внутри страны из-за слов Зеленского о Крыме
Назван новый срок первого пуска японской ракеты H3
Гоблин раскрыл закулисье съемок интервью
Возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о его особенности
Доктор медицинских наук объяснил невозможность лечения Костомарова за границей
Хирург назвала самые популярные пластические операции у молодежи
Найденный на популярном пляже человеческий палец захотели продать в сети
Доктор Мясников оценил любовь мужчин к блондинкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.