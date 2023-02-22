В США заявили о расколе внутри страны из-за слов Зеленского о Крыме

Newsweek: слова Зеленского о планах Украины захватить Крым привели к расколу внутри США

Слова президента Украины Владимира Зеленского о планах Киева захватить Крым привели к расколу внутри США. Об этом заявила репортер Элли Кук в статье для американского журнала Newsweek.

«В США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчеркивают важность полуострова, другие, например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, говорят, что настаивать на передаче Крыма Киеву было бы полным безумием», — рассказала репортер.

Согласно опросу, проведенному Newsweek, 39 процентов американцев считают, что Соединенные Штаты должны поддержать Украину в захвате Крыма. 18 процентов респондентов выступают за то, чтобы Вашингтон отговорил Киев от попыток заполучить полуостров.