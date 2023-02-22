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11:06, 22 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский выступит на открытии онлайн-саммита G7

Кабмин Японии пригласил Зеленского принять участие в начале онлайн-саммита G7 24 февраля

Фото: Daina Le Lardic / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в начале онлайн-саммита «Большой семерки» (G7), который запланирован на 24 февраля, к приветственному слову заседания его пригласил секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

«Запланировано, что президент Украины [Владимир] Зеленский примет участие в начале встречи», — заявил он. Мацуно отметил, что конфликт на Украине, санкции против России и помощь Киеву станут главной темой саммита.

Ранее министры стран G7 пригрозили России экономической расплатой за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. «Мы безоговорочно поддерживаем право Украины защититься от агрессивной войны России и ее неоспоримое право вернуть свою территорию», — говорится в заявлении министров, которые так мотивировали решение стран G7 оказать «дополнительное экономическое давление на Россию».

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Виктория Кондратьева
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