Президент Украины Зеленский наградил погибших наемников орденом «За мужество» III степени

Орденом «За мужество» III степени погибших иностранных наемников наградил президент Украины Владимир Зеленский, о чем информируется на сайте офиса.

К награде были представлены японец Фукуяма Шуто, поляки Роберт Гнездинский, Кшиштоф Тыфель, Януш Шеремета, американцы Грег Джеймс, Тимоти Гриффин, Трент Девис, Клейтон Хайтауэр, австралиец Голдторп Дигби и грузин Михаил Капланишвили.

Накануне начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал сроки решающих боев с российскими войсками. По его мнению, эти сражения могут произойти с середины и до конца весны.