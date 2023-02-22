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13:34, 22 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский наградил погибших наемников орденом «За мужество»

Президент Украины Зеленский наградил погибших наемников орденом «За мужество» III степени

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Орденом «За мужество» III степени погибших иностранных наемников наградил президент Украины Владимир Зеленский, о чем информируется на сайте офиса.

К награде были представлены японец Фукуяма Шуто, поляки Роберт Гнездинский, Кшиштоф Тыфель, Януш Шеремета, американцы Грег Джеймс, Тимоти Гриффин, Трент Девис, Клейтон Хайтауэр, австралиец Голдторп Дигби и грузин Михаил Капланишвили.

Накануне начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал сроки решающих боев с российскими войсками. По его мнению, эти сражения могут произойти с середины и до конца весны.

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Алевтина Запольская
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