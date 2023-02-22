Зеленский наградил погибших наемников орденом «За мужество»
Президент Украины Зеленский наградил погибших наемников орденом «За мужество» III степени
Орденом «За мужество» III степени погибших иностранных наемников наградил президент Украины Владимир Зеленский, о чем информируется на сайте офиса.
К награде были представлены японец Фукуяма Шуто, поляки Роберт Гнездинский, Кшиштоф Тыфель, Януш Шеремета, американцы Грег Джеймс, Тимоти Гриффин, Трент Девис, Клейтон Хайтауэр, австралиец Голдторп Дигби и грузин Михаил Капланишвили.
Накануне начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал сроки решающих боев с российскими войсками. По его мнению, эти сражения могут произойти с середины и до конца весны.