Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 22 февраля 2023Бывший СССР

На Украине захотели создать зону безопасности на границе с Россией

Глава ГУР Украины Буданов предложил создать зону безопасности на границе с Россией

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов предложил создать зону безопасности на границе с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров. Об этом он заявил в интервью изданию Forbes.ua.

По словам главы ведомства, Киев должен создать условия для зоны безопасности на границе с Россией от 1991 года. «Каким образом этого добиться — есть много вариантов», — добавил он.

Буданов объяснил, что это может быть демилитаризованная зона с «нормальным контролем» для того, чтобы было время на реагирование. Он подчеркнул, что создание такой зоны — это необходимость для Украины, однако решение о том, идти ли украинским войскам дальше и возвращать ли утраченные территории, будет решать президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Буданов заявил, что решающие бои на Украине могут состояться с середины и до конца весны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы
Россиянка нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне
Врач опроверг распространенный миф о сахарном диабете
Фанаты сравнили брови Риты Оры на обложке глянца с гусеницами
Госдума приняла в I чтении проект об обороте оружия на новых территориях России
У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы нашли многомиллионный долг
Американский генерал призвал украинцев брать Крым
Heineken объяснил продолжение работы в России
Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.