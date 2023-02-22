На Украине захотели создать зону безопасности на границе с Россией

Глава ГУР Украины Буданов предложил создать зону безопасности на границе с Россией

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов предложил создать зону безопасности на границе с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров. Об этом он заявил в интервью изданию Forbes.ua.

По словам главы ведомства, Киев должен создать условия для зоны безопасности на границе с Россией от 1991 года. «Каким образом этого добиться — есть много вариантов», — добавил он.

Буданов объяснил, что это может быть демилитаризованная зона с «нормальным контролем» для того, чтобы было время на реагирование. Он подчеркнул, что создание такой зоны — это необходимость для Украины, однако решение о том, идти ли украинским войскам дальше и возвращать ли утраченные территории, будет решать президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Буданов заявил, что решающие бои на Украине могут состояться с середины и до конца весны.