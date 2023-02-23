Уволившимся до вхождения в состав России военным Донбасса дадут статус ветеранов

Путин: уволившимся до 30 сентября 2022 года военным Донбасса дадут статус ветеранов РФ

Военнослужащим Донбасса, которые уволились со службы по ранению до 30 сентября 2022 года — дня вхождения новых регионов в состав России, дадут статус ветеранов боевых действий РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что данный статус будет распространен на всех ополченцев Донбасса. «Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — заверил глава государства.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин предложил создать государственный фонд помощи родным погибших участников специальной военной операции и ветеранов. В задачи этого фонда будет входить координация предоставления медицинской, психологической, социальной поддержки, а также другие вопросы.