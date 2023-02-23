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14:00, 23 февраля 2023Мир

Финляндия решила передать Украине танки Leopard 2

Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 в рамках нового пакета помощи

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Финляндия в рамках нового пакета помощи передаст Украине три танка Leopard 2. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны страны.

«В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием», — заявили в министерстве.

Отмечается, что танки отправят на Украину в рамках 13-го пакета военной помощи. Его общая сумма превысит 160 миллионов евро. В Минобороны также отметили, что способ доставки боевых машин, а также график поставок разглашаться не будут.

В январе агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны назвало стоимость 12-го пакета военной помощи Хельсинки Киеву. Отмечалось, что она составила 400 миллионов евро. При этом в данный покет не входили танки немецкого производства Leopard 2.

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Полина Матюхина
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