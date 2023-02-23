Джулия Фокс прошлась по улицам Милана в оголяющем тело наряде из ремней

Модель Джулия Фокс посетила гала-ужин Diesel в Милане в оголяющем тело наряде из ремней

Американская актриса и модель Джулия Фокс прошлась по улицам Милана в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость посетила гала-ужин бренда Diesel, организованный в рамках Недели моды. Для мероприятия манекенщица выбрала оголяющее тело наряд, состоящий из топа, оформленного тремя ремнями, и юбки, которая также была изготовлена из трех широких поясов. При этом на ней были надеты дутое черное пальто и темно-серые сапоги. Кроме того, она взяла с собой зеленую сумку упомянутой марки.

Вдобавок звезда сделала себе макияж с акцентом на глаза, накрасив веки голубыми тенями, а волосы распустила.

Ранее Джулия Фокс появилась на улицах Нью-Йорка в серебристой мини-юбке и укороченной куртке в сочетании с сапогами на шнуровке, высоких каблуках и платформе. Кроме того, в руках телезвезда держала сумку, выполненную в виде куклы человека в полный рост с распущенными светлыми волосами.

