Госдеп удалил ранее опубликованный релиз G7 с осуждением России

Госдеп США удалил ранее опубликованный релиз от имени G7 с осуждением России

Госдепартамент США удалил ранее опубликованный на сайте релиз от имени глав стран «Большой семерки» (G7) с осуждением действий России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что текст в точности совпал с заявлением американского внешнеполитического ведомства от 30 сентября 2022 года. При этом Госдеп никак не отреагировал на произошедшее и не стал публиковать комментарий о допущенной ошибке.

Ранее об ошибке ведомства сообщило министерство иностранных дел Японии. Госдеп хотел опубликовать заявление министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, но вместо этого отправил совместное заявление министров иностранных дел стран G7, сделанное примерно пять месяцев назад, отметили в МИД.