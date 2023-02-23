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22:50, 23 февраля 2023Россия

Стало известно о ночных атаках дронов Mavic на позиции ВСУ под Донецком

«РВ»: батальон «Спарта» атаковал позиции ВСУ в ночных боях под Донецком дронами Mavic

Фото: Moritz Wolf/ Globallookpress.com

Российский батальон «Спарта» атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночных боях под Донецком дронами Mavic. Об этом сообщает «Русская весна».

Как стало известно изданию, военнослужащие использовали осколочные гранаты на квадрокоптерах, чтобы поразить окопы противника.

Видеозапись ударов с дрона по позициям ВСУ показал командир батальона «Спарта» Артем Жога. Он отметил, что «на передовой праздников нет».

Ранее в Минобороны России сообщили, что потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за прошедшие сутки составили порядка 105 человек. Согласно данным ведомства, оперативно-тактической авиации и артиллерии группировки войск «Восток» удалось нанести комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Углесборочная.

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Марина Совина
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