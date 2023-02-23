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04:51, 23 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о принудительной мобилизации желающих попасть в Россию украинцев

РИА Новости: желающих попасть в Россию украинцев призывного возраста насильно мобилизуют
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Reuters

Украинцев призывного возраста, желающих попасть через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как стало известно собеседнику агентства от украинских источников, мужчин задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где их принудительно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Аналогичная мера применяется к украинцам в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из России в страны Евросоюза (ЕС), добавил источник агентства.

7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

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Марина Совина
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