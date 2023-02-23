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04:21, 23 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об обстановке на Артемовском и Угледарском направлениях

Советник врио главы ДНР Гагин: на Артемовском и Угледарском направлениях у ВСУ успехов нет

Фото: Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал РИА Новости об обстановке на Артемовском и Угледарском направлениях. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы.

«Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы. И здесь боевая инициатива как раз в руках наших бойцов», — заявил Гагин.

По его словам, ВСУ также несут значительные потери в военной технике. Гагин также указал на разворовывание части средств, поставляемых Украине и отсутствие значимых результатов на фронте.

Ранее российский командир взвода с позывным Камыш рассказал, что штурм Угледара в ДНР осложняется особенностями местности. Он отметил, что перепады высот в районе населенного пункта достигают 30 метров.

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Марина Совина
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