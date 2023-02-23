В ДНР рассказали об обстановке на Артемовском и Угледарском направлениях
Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал РИА Новости об обстановке на Артемовском и Угледарском направлениях. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы.
«Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы. И здесь боевая инициатива как раз в руках наших бойцов», — заявил Гагин.
По его словам, ВСУ также несут значительные потери в военной технике. Гагин также указал на разворовывание части средств, поставляемых Украине и отсутствие значимых результатов на фронте.
Ранее российский командир взвода с позывным Камыш рассказал, что штурм Угледара в ДНР осложняется особенностями местности. Он отметил, что перепады высот в районе населенного пункта достигают 30 метров.