В Венгрии заявили о подготовке визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о подготовке визита премьера Виктора Орбана в Киев

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о подготовке визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Соответствующий материал появился на сайте издания Index.

В ходе интервью с журналистами политик ответил на вопрос, почему Орбан еще не посетил столицу Украины с начала специальной военной операции (СВО). «Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой», — объяснил Сийярто.

Также глава МИД отметил, что он сам не против поездки в Киев, однако его туда пока не приглашали. «Если я получу приглашение и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало», — уточнил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским отказали ему в поставках вооружений на Украину. Отмечается, что Вена желает сохранить нейтралитет, а Будапешт с самого начала не собирался поддерживать Украину с помощью военных поставок.