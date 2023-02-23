Поврежденный участок железной дороги в Крыму починили

Советник Крючков: ремонтные работы на поврежденной части железной дороги в Крыму завершены

В Крыму починили поврежденный участок железнодорожного полотна в районе села Почтовое, об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ремонтные работы на перегоне Симферополь — Бахчисарай завершились, движение поездов было восстановлено.

О повреждении участка полотна железной дороги в Крыму вечером 23 февраля сообщили в МЧС. Было приостановлено движение, для пассажиров организовали автобусы.

Сообщение о повреждении в Бахчисарайском районе полуострова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 23 февраля в 19:55 (мск). На месте происшествия работали бригады спасателей, оперативная группа МЧС и ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

