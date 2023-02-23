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23:19, 23 февраля 2023Мир

В Польше установили противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России

Министр обороны Блащак: Польша установит противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и РФ

Фото: @mblaszczak

В Польше устанавливают противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак в Twitter.

Он указал, что первые укрепления разворачиваются на границе с Калининградской областью, и сопроводил публикацию соответствующими фотографиями.

«Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией», — пояснил Блащак. Министр отметил, что подобные меры являются частью стратегии обороны и сдерживания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают агрессивный настрой властей Польши и Прибалтики на дальнейшую конфронтацию. Он также отметил рост вовлеченности коллективного Запада в конфликт.

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Марина Совина
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