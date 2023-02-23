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06:18, 23 февраля 2023Россия

Минобороны предупредило о провокации Киева с вторжением в Приднестровье

Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации с вторжением в Приднестровье

Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с привлечением полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья, для чего украинских диверсантов переоденут в форму военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

В Минобороны заявили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.

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Марина Совина
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