Во Франции школьник на уроке зарезал учительницу

На юго-западе Франции школьник зарезал ножом учительницу на уроке испанского языка

В школе на юго-западе Франции ученик смертельно ранил учительницу ножом. Об этом сообщает радио France Bleu.

По информации радиостанции, погибшая учительница работала в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи). Нападение произошло во время урока испанского языка.

Злоумышленник учился в 10-м классе, вскоре он задержан. В лицей прибыли прокурор города Байонна и префект департамента.

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран выразил поддержку всему преподавательскому сообществу Франции в связи с произошедшим. В коммуну отправился министр образования страны Пап Ндиайе.

7 февраля в школе Подмосковья произошло ЧП — в Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу в туалете. Школьница нанесла девочке серию ударов кухонным ножом в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью, и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома.