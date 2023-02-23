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01:33, 23 февраля 2023Мир

Во Франции школьник на уроке зарезал учительницу

На юго-западе Франции школьник зарезал ножом учительницу на уроке испанского языка

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В школе на юго-западе Франции ученик смертельно ранил учительницу ножом. Об этом сообщает радио France Bleu.

По информации радиостанции, погибшая учительница работала в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи). Нападение произошло во время урока испанского языка.

Злоумышленник учился в 10-м классе, вскоре он задержан. В лицей прибыли прокурор города Байонна и префект департамента.

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран выразил поддержку всему преподавательскому сообществу Франции в связи с произошедшим. В коммуну отправился министр образования страны Пап Ндиайе.

7 февраля в школе Подмосковья произошло ЧП — в Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу в туалете. Школьница нанесла девочке серию ударов кухонным ножом в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью, и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома.

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Юлия Мискевич
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