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10:30, 23 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о продвижении штурмовых групп России в ДНР

«РВ»: штурмовые группы России продолжают наступления по флангу в Марьинке

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Российские войска продолжают наступление в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Русская весна» (РВ).

Отмечается, что штурмовые группы постоянно передвигаются по флангу. При этом в городе работает артиллерия и слышны обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации, в данной местности обстрелы продолжаются несколько месяцев. Также утверждается, что из Марьинки регулярно велись обстрелы Донецка. При этом за последнее время сам город стал для украинских боевиков мощным укрепрайоном.

Ранее стало известно о штурме огневых точек ВСУ в пятиэтажках Марьинки. По словам военнослужащего с позывным Тишина, во время штурма украинская авиация впервые за более чем месяц начала обстреливать российские позиции.

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Мария Винар
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