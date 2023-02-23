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03:47, 23 февраля 2023Мир

Американский генерал назвал Россию современной космической силой

Американский генерал Уайтинг: Россия остается исторической и современной космической силой

Фото: NASA / Unsplash

Глава командования космических операций США генерал-лейтенант Стивен Уайтинг заявил, что Россия остается исторической и технологически современной космической силой, которая обладает широким перечнем военных возможностей. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления в фонде американского университета национальной обороны Уайтинг добавил, что космическое пространство вокруг Земли в течение последних трех лет заполнилось около 48 тысячами различных обломков космических объектов. По его словам, многие из них были образованы в результате вывода на орбиту значительного количества спутников связи и тестов противоспутниковых видов оружия.

В декабре военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Россия и Китай активно конкурируют с США в вопросе освоения космоса, странам необходимо как можно скорее объединиться для создания базы на Луне, которая поможет решить ряд геополитических и других задач.

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Марина Совина
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