Раскрыто содержимое найденного у посольства Швейцарии в Москве пакета

ТАСС: в оставленном у посольства Швейцарии в Москве пакете нашли страйкбольные шары

Полиция обнаружила в найденном на территории посольства Швейцарии в Москве пакете страйкбольные шары. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации от правоохранительных органов, взрывчатых веществ в оставленном у посольства пакете обнаружено не было. Сотрудники полиции раскрыли его содержимое — в нем оказались страйкбольные шары с горохом.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швейцарии обнаружила на территории посольства в Москве бесхозный пакет. Отмечалось, что в нем могли находиться две гранаты РГД.