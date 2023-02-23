Пользователи Twitter возмутились акцией перед посольством России в Лондоне

Пользователи Twitter раскритиковали акцию с флагом Украины перед посольством РФ в Лондоне

Пользователи Twitter раскритиковали акцию с украинским флагом перед посольством России в Лондоне. Возмущенные комментарии появились под видео с места событий, опубликованным на официальном Twitter-аккаунте Led By Donkeys.

Активисты группы выкрасили дорогу перед зданием посольства России в сине-желтые цвета. «А кто будет платить за очистку и ущерб автомобилям от краски?», — поинтересовался пользователь с ником J.

«Пустые жесты ослепленных дураков», — написал пользователь Teymoor Nabili.

«Не круто. Есть и другие способы заявить о себе, не портя дороги. Кроме того, вам нужно изучить участие США в войнах по всему миру», — заявил пользователь Twitter с ником Felicity.

Ранее представитель МИД Захарова назвала бездарной психоделикой акцию напротив посольства России в Лондоне. Она также назвала случившееся «страшным сном Бандеры». «Российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — добавила Захарова.

