Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:00, 23 февраля 2023Интернет и СМИ

Пользователи Twitter возмутились акцией перед посольством России в Лондоне

Пользователи Twitter раскритиковали акцию с флагом Украины перед посольством РФ в Лондоне

Фото: Hannah McKay / Reuters

Пользователи Twitter раскритиковали акцию с украинским флагом перед посольством России в Лондоне. Возмущенные комментарии появились под видео с места событий, опубликованным на официальном Twitter-аккаунте Led By Donkeys.

Активисты группы выкрасили дорогу перед зданием посольства России в сине-желтые цвета. «А кто будет платить за очистку и ущерб автомобилям от краски?», — поинтересовался пользователь с ником J.

«Пустые жесты ослепленных дураков», — написал пользователь Teymoor Nabili.

«Не круто. Есть и другие способы заявить о себе, не портя дороги. Кроме того, вам нужно изучить участие США в войнах по всему миру», — заявил пользователь Twitter с ником Felicity.

Ранее представитель МИД Захарова назвала бездарной психоделикой акцию напротив посольства России в Лондоне. Она также назвала случившееся «страшным сном Бандеры». «Российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — добавила Захарова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о «проглотившем» подрыв «Северных потоков» Евросоюзе
Британского премьера призвали увеличить расходы на склады боеприпасов
Пользователи Twitter возмутились акцией перед посольством России в Лондоне
Шольц прокомментировал перспективы нападения на территорию России
Дочь Заворотнюк раскрыла секрет поддержания хорошей формы
Австралия отправит Украине дроны
Борис Джонсон захотел стать генсеком НАТО
Стала известна дата первого матча Овечкина после возвращения в США
Австралия объявила о новых санкциях против России
Китай выпустит документ по урегулированию украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.