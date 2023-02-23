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18:38, 23 февраля 2023Бывший СССР

Турецкий генерал оценил перспективу удара Киева вглубь России

Турецкий генерал Карауз заявил, что Киев не осмелится ударить вглубь России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз оценил перспективы удара Киева вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный эксперт заявил, что Украина не осмелится ударить вглубь страны, зная о последствиях. Карауз подчеркнул, что Запад, посылая Киеву дальнобойные ракеты, фактически открытым текстом заявляет о своих целях.

«Удар Украины, используя эти ракеты вглубь территории России — по Москве или Санкт-Петербургу, представить невозможно, так как это неправомерно и неблагоразумно», — отметил эксперт. Также Карауз заявил, что Запад пытается открыть против России новый фронт на Южном Кавказе. «Включение в состав миссии ЕС французских жандармов и немецких полицейских — это не более, чем медвежья услуга», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин усомнился в том, что Киев не применит дальнобойное оружие и истребители для ударов по России. «Ни в коем случае доверять нельзя. Это заявление делается, чтобы страны Запада поставили эти истребители. Любым путем делаются такие успокаивающие, убаюкивающие заявления», — считает Швыткин.

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Андрей Ставицкий
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