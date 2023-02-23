Отказ Киева применять дальнобойное оружие для ударов по России объяснили

Депутат Швыткин усомнился в том, что Киев не применит западное оружие для ударов по России

Заявления Украины о том, что она не будет наносить удары дальнобойным оружием и истребителями по России, нацелены на западных политиков. Так отказ Киева от применения этих вооружений по территории соседней страны в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Ни в коем случае доверять нельзя. Это заявление делается, чтобы страны Запада поставили эти истребители. Любым путем делаются такие успокаивающие, убаюкивающие заявления. Подобного рода заявлениям верить нельзя. Неслучайно Белоруссия внесла в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о запрете поставок различных видов вооружений Украине», — считает депутат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Sky News заявил, что Киев обещает не атаковать Россию поставляемым западными государствами оружием. «Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что украинские военные используют эти вооружения для ударов по территории недавно вошедших в состав России регионов.

Вопрос поставок истребителей и дальнобойных вооружений Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержать решение о поставках истребителей Украине. Ряд американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена отправить эти вооружения республике. При этом Дмитрий Кулеба рассказал, что пока Киев пока не смог договориться ни с одной страной об их передаче.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс обсуждает вопрос передачи Киеву истребителей. Однако он отметил, что сейчас это не самый срочный вопрос.

26 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой отправить его стране истребители и дальнобойные ракеты. «Говорил сегодня с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно: мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас», — сказал глава государства.