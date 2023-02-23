Стало известно о продвижении российских войск к Угледару

«РВ»: российские войска в ходе СВО продвигаются к Угледару в ДНР

Российские войска в ходе проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются к Угледару в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны».

«Танкисты морской пехоты сокрушают украинских боевиков в лесополосах. Противник подтягивает все свои резервы, пытаясь остановить наше наступление», — подчеркнули авторы канала. К посту они приложили кадры из эфира ТК «Звезда», демонстрирующие продвижение войск России.

Ранее российский командир взвода сообщил журналистам о трудностях продвижения под Угледаром. Он рассказал, что штурм этого города осложнен особенностями местности. По словам командира, перепады высот в этом районе достигают 30 метров.