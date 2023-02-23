На ядерном объекте в США произошел пожар

На правительственном ядерном объекте по переработке урана Y-12 в США произошел пожар

На правительственном ядерном объекте по переработке урана Y-12 в американском городе Ок-Ридж, штат Теннесси, произошел пожар. Об этом пишет газета Knox news со ссылкой на Национальную администрацию по ядерной безопасности.

По информации издания, возгорание удалось локализовать. Официальные лица заявили, что выброса радиоактивных материалов не произошло.

Отмечается, что с объекта пришлось эвакуировать несколько сотен сотрудников. Данных о пострадавших не поступало, причина инцидента устанавливается.

21 февраля в городе Бедфорд американского штата Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе. Число пострадавших при взрыве на металлургическом заводе в штате Огайо в США увеличилось до 13 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

