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18:03, 23 февраля 2023Мир

Полковник из США напомнил Украине о тактике Суворова

Экс-советник Пентагона Макгрегор напомнил Украине о военной тактике Суворова

Изображение: Яков Берлинер / РИА Новости

Армия России всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, об этом стоить помнить Украине, призвал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Он привел в пример тактику полководца Александра Суворова, с помощью которой тот выигрывал генеральные сражения. «Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», — рассказал Макгрегор. Он объяснил, что противник ничего не видел и не знал, где расположена основная атакующая сила русских солдат.

По мнению полковника из США, если применить такую тактику против украинских военных, они попали бы в ловушку. «А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар», — заявил он.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал сроки решающих боев с российскими войсками. Он указал, что такие сражения могут произойти с середины и до конца весны.

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Алина Гончарова
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