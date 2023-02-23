Врач назвала неожиданную причину появления морщин и второго подбородка

Врач Мария Доржиева призвала обратиться к стоматологу при появлении морщин

Российский врач-пародонтолог Мария Доржиева назвала неожиданную причину появления морщин и второго подбородка. Соответствующую информацию публикует «ФедералПресс».

По словам специалистки, причиной эстетических проблем в виде асимметрии или преждевременного старения может оказаться неправильное положение челюстей. «Когда люди замечают морщины или носогубные складки, то корректируют их с помощью ботокса или филлеров. Однако это решение поспешное, уколов красоты можно избежать с помощью ортодонтии», — объяснила она.

Так, Доржиева призвала обратиться к стоматологу, чтобы устранить второй подбородок или головные боли. «Как минимум такое восстановление значительно упростит работу хирургов и косметологов, а также сделает эффект от нее более заметным и стабильным», — заключила пародонтолог.

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