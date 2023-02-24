Польша вышлет из страны военного атташе Белоруссии

Пресс-секретарь МИД Польши Ясина: власти решили выслать военного атташе Белоруссии

Власти Польши решили выслать военного атташе Белоруссии, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина, его слова приводит Польское агентство печати.

«В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе», — указал дипломат. Отмечается, что решение было принято в ответ на выдворение из республики офицера связи Пограничной службы Польши.

Это произошло после того, как польские власти закрыли пограничный пункт «Бобровники», сопредельный с белорусской «Брестовицей».

Ранее МИД Белоруссии заявил, что республика оставляет за собой право на еще более серьезные ответные меры в отношении Польши, которая ранее закрыла погранпереход в Бобровниках.

Ранее власти Польши закрыли погранпереход на границе с Белоруссией в Бобровниках. Такое решение объяснили интересами государственной безопасности. Кроме того, позднее польская сторона решила не закрывать погранпереход «Кукурыки — Козловичи».