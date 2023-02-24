Российский губернатор прокомментировал сообщения о госпитализации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне сообщений о госпитализации с отравлением рассказал, что приболел, но состояние не критично. Комментарий главы российского региона приводится в его Telegram.
«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть», — заявил Гладков. Он добавил, что не хотел писать о своей болезни, чтобы никого не волновать.
Ранее 24 февраля РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что губернатора попал в больницу с пищевым отравлением. Говорилось, что глава региона находится в состоянии средней степени тяжести.
Гладков занимает должность губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года. 18 ноября 2020 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.