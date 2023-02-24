Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:07, 24 февраля 2023Мир

Страны G7 отказались признавать присоединение к России четырех новых регионов

Страны G7 в своем заявлении выступили против признания присоединения новых регионов к РФ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

«Группа семи» (G7) после состоявшихся в пятницу, 24 февраля, онлайн-переговоров, выпустила совместное заявление, в котором отказалась признавать присоединение к России четырех новых регионов. Об этом со ссылкой на заявление объединения сообщает ТАСС.

Комментируя вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, объединение заявило, что «безоговорочно осуждает аннексию» данных территорий.

«Как в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти незаконные попытки аннексии», — отметили в совместном заявлении G7.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о наращивании развития новых регионов.

9 февраля 2023 года глава государства отметил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России. По его словам, новые субъекты нужно вывести на общероссийские показатели по реализации программ социально-экономического развития уже в этом десятилетии. Президент уточнил, что, говоря «десятилетия», он не имеет в виду растягивание процесса роста на это время.

В октябре 2022 года Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР выступили против прекращения СВО
Футболист «Локомотива» высказался о роли Дзюбы в команде
Страны G7 отказались признавать присоединение к России четырех новых регионов
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и землетрясения
В США выступили против временного прекращения огня на Украине
США заявили о готовности к содержательным переговорам по Украине
В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине
В прокуратуре Владимира разъяснили суть иска к Youtube
Черчесов оценил выступление Головина в Лиге Европы
Россиянам разрешат жарить шашлыки на дачах и не платить за вывоз мусора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.