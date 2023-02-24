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00:39, 25 февраля 2023Мир

Депутат Европарламента обвинил Германию в обслуживании интересов США

Евродепутат Бек счел передачу ФРГ танков Leopard 2 Киеву подпиткой американских интересов

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек обвинил Берлин в обслуживании интересов Вашингтона с помощью поставок танков Leopard 2 Киеву. Его слова приводят «Известия».

Политик подчеркнул, что отправка тяжелых вооружений на Украину не является новой фазой эскалации, поскольку их стоимость не экстраординарна в сравнении с теми суммами, которые Запад выделял на военную помощь Украине до этого. «Это продолжение политики, которую Соединенные Штаты и Западная Европа проводили в течение последнего года, почти года», — указал он.

По словам Бека, Германия ждала отмашки от Вашингтона, чтобы не стать первой страной, санкционировавшей поставки Киеву Leopard. Таким образом, отметил он, в случае, если американские танки Abrams не окажутся на территории Украины быстрее немецкой техники, Берлин будет до последнего откладывать поставки.

Евродепутат добавил, что Германия теряет мировое лидерство и автономность под давлением Штатов. «Сегодня мы — страна среднего размера, находящаяся в упадке, и поэтому я думаю, что нельзя считать нас полностью автономным государством», — заявил он, указав, что действия ФРГ зависят преимущественно от желаний или ожиданий других государств.

25 января cтало известно о согласии Германия отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также 7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.

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Варвара Кузьмина
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