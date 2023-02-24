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17:41, 24 февраля 2023Мир

США анонсировали визовые ограничения против российских военных

Госдеп США анонсировал визовые ограничения против свыше 1,2 тысячи российских военных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

США вводят визовые ограничения против свыше 1,2 тысяч российских военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Госдепартамента 24 февраля.

«Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений в отношении 1219 военнослужащих России за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», — сказано в заявлении.

Белый дом сообщил о введении новых санкций ранее 24 февраля. Рестрикции приурочены к годовщине с начала боевых действий на Украине. Сообщалось, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны, которые оказывают ей поддержку.

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Варвара Родикова
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