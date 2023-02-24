США анонсировали визовые ограничения против российских военных

Госдеп США анонсировал визовые ограничения против свыше 1,2 тысячи российских военных

США вводят визовые ограничения против свыше 1,2 тысяч российских военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Госдепартамента 24 февраля.

«Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений в отношении 1219 военнослужащих России за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», — сказано в заявлении.

Белый дом сообщил о введении новых санкций ранее 24 февраля. Рестрикции приурочены к годовщине с начала боевых действий на Украине. Сообщалось, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны, которые оказывают ей поддержку.

