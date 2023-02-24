Губернатор Пензенской области запретил Байдену въезд в регион

Попавший под санкции Пензенский губернатор Мельниченко запретил Байдену въезд в регион

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил, что распорядился запретить президенту США Джо Байдену и его семье въезжать на территорию региона. Это заявление он сделал, комментируя включение себя в санкционный список США.

Мельниченко отметил, что не удивлен не удивлен таким решением американского руководства. «С гордостью сообщаю вам, что США ввели против меня персональные санкции. Приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов», — написал губернатор.

Также глава региона рассказал о своем опыте общения с представителями «коллективного Запада». Он отметил им «хамство и высокомерие», которое трудно забыть. «Единственный ответ на такое поведение — это методично продолжить все то, что мы делаем», — подчеркнул он.

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором. Помимо более десятка отечественных финансовых институтов, ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица.