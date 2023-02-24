Казахстан начал принимать нефть в нефтепроводы для транспортировки в Германию

«КазТрансОйл» начала прием нефти в нефтепроводы для транспортировки в Германию

Казахстанская компания «КазТрансОйл» начала прием нефти в нефтепроводы для транспортировки в Германию, об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Шынгыс Ильясов.

Отмечается, что закачка топлива происходит по утвержденному Министерством энергетики Казахстана графику. В феврале планируется транспортировать 20 тысяч тонн предназначенной для ФРГ нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава».

В конце 2022 года компания «Казтрансойл» зарезервировала дополнительные мощности «Дружбы» на 2023 год для транзита в ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн. Из них 300 тысяч тонн предполагается поставить в первом квартале.

22 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика готова приступить к отправке нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» уже в ближайшие дни.

