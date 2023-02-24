Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:20, 24 февраля 2023Экономика

Казахстан начал принимать нефть в нефтепроводы для транспортировки в Германию

«КазТрансОйл» начала прием нефти в нефтепроводы для транспортировки в Германию

Фото: «КазТрансОйл»

Казахстанская компания «КазТрансОйл» начала прием нефти в нефтепроводы для транспортировки в Германию, об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Шынгыс Ильясов.

Отмечается, что закачка топлива происходит по утвержденному Министерством энергетики Казахстана графику. В феврале планируется транспортировать 20 тысяч тонн предназначенной для ФРГ нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава».

В конце 2022 года компания «Казтрансойл» зарезервировала дополнительные мощности «Дружбы» на 2023 год для транзита в ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн. Из них 300 тысяч тонн предполагается поставить в первом квартале.

22 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика готова приступить к отправке нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» уже в ближайшие дни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай опубликовал план мирного урегулирования на Украине
Казахстан начал принимать нефть в нефтепроводы для транспортировки в Германию
Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины
В Госдуме заявили о бессмысленном существовании ООН
Китай выступил против политизации мировой экономики
Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну
В Венгрии испугались последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО
На Западе задали Байдену три вопроса об Украине
Песков опроверг информацию о планах Путина обратиться к россиянам 24 февраля
Раскрыта история происхождения популярной шутки о Большом театре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.