США ввели санкции против главы ЛНР

США ввели санкции против временно исполняющего обязанности главы ЛНР Пасечника

Министерство финансов и Госдепартамент США ввел санкции против временно исполняющего обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

Помимо Пасечника, в санкционный список попали главы и других российских регионов, в том числе главы Архангельской области и Нижегородской областей, Хабаровского, Приморского края и Краснодарского края.

Также под ограничения попали глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития Максут Шадаев и другие чиновники.

Власти США приурочили новые рестрикции против российских физических и юридических лиц к годовщине начала боевых действий на Украине. Они коснулись десятков россиян, отечественных и зарубежных компаний, помогавших обходить ограничения.