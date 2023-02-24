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05:11, 24 февраля 2023Россия

В Госдуме заявили о бессмысленном существовании ООН

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет заявил, что ООН потеряла смысл работы в нынешнем формате
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) превратилась в инструмент влияния США и потеряла смысл существования в нынешнем формате. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет заявил бессмысленном существовании ООН как международного института, который призван урегулировать «любые противоречия в этом бурлящем мире». По его мнению, с помощью организации США пытаются решать свои геополитические проблемы. Поэтому ООН потеряла смысл работы как «независимая миротворческая площадка».

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Парламентарий добавил, что организация дискредитировала себя однобокой политикой и лишилась авторитета у международного сообщества.

«ООН уже не несет той важной системы сдержек и противовесов, а также изначально возложенного на нее смысла. Сегодня миру нужен новый механизм и миротворческая площадка, где все геополитические вопросы будут решаться на паритетных и справедливых началах», — призвал Шеремет.

По мнению депутата, Генассамблея ООН, предъявляя претензии к России, игнорирует вмешательство США и госпереворот на Украине, гибель мирных жителей Донбасса и другие факторы.

24 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Документ поддержала 141 страна, семь выступили против, еще 32 воздержались.

Марина Совина
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