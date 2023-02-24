В Крыму опровергли сообщения о подрыве на железной дороге

Советник Крючков заявил, что подрыва железнодорожного полотна в Крыму не было

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в комментарии РИА Новости опроверг сообщения ряда пабликов и Telegram-каналов о подрыве на железной дороге в районе села Почтовое на перегоне Симферополь-Бахчисарай.

«Информацию о подрыве не подтверждаю. Подрыва не было», — заявил чиновник, отметив, что в причинах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что всего было вырезано восемь метров полотна одного из рельсов.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в своем Telegram-канале также усомнился в возможности взрыва на железной дороге и призвал разобраться в произошедшем.

«Возможно, открутили гайки или спилили костыли. Либо переносной сваркой вырезали кусок рельса. Вариантов много», — указал он.

О повреждении участка полотна железной дороги в Крыму вечером 23 февраля сообщили в МЧС. Было приостановлено движение, для пассажиров организовали автобусы.

Позже стало известно, что ремонтные работы на перегоне Симферополь — Бахчисарай завершились, движение поездов было восстановлено.

