Нуланд ответила на обвинения Маска в разжигании конфликта на Украине

Нуланд заявила, что не видела обвинения Маска, но ответила словами о конфликте на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС прокомментировала обвинения американского бизнесмена Илона Маска в разжигании конфликта на Украине.

По словам политика, она не видела публикацию, однако готова ответить основателю Tesla и SpaceX.

«Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение этой войны, и это можно сделать завтра», — заявила Нуланд.

В конце февраля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил заместителя главы Госдепартамента США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине. Таким образом американский предприниматель отреагировал на слова Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева.

