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06:01, 24 февраля 2023Мир

Нуланд ответила на обвинения Маска в разжигании конфликта на Украине

Нуланд заявила, что не видела обвинения Маска, но ответила словами о конфликте на Украине
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Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey/ Globallookpress.com

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС прокомментировала обвинения американского бизнесмена Илона Маска в разжигании конфликта на Украине.

По словам политика, она не видела публикацию, однако готова ответить основателю Tesla и SpaceX.

«Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение этой войны, и это можно сделать завтра», — заявила Нуланд.

В конце февраля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил заместителя главы Госдепартамента США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине. Таким образом американский предприниматель отреагировал на слова Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева.

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Марина Совина
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