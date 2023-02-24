Пригожин пригласил губернатора Свердловской области на фронт

Пригожин в ответ на критику пригласил губернатора Куйвашева на фронт

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на критику губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и пригласил его на фронт. Ответ публикует пресс-служба бизнесмена.

Куйвашев ранее сказал, что глава ЧВК «сует нос» в региональное управление, и назвал этот факт беспределом. Политик указал на то, что каждый должен заниматься своим делом.

Пригожин отметил, что раз уж они перешли на ты, ему есть что сказать Куйвашеву. В частности, он заявил, что Россия находится в трудном положении из-за региональных бюрократов и сейчас многие из них остаются «сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа». «Рекомендую тебе либо отправиться на фронт и доказать, что ты не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ты сможешь его контролировать», — призвал глава ЧВК.

Спор губернатора Свердловской области и Пригожина начался после того, как глава ЧВК заявил, что некоторые российские регионы «откровенно гадят». В частности, в Свердловской области, по его словам, власти отказываются хоронить участников спецоперации на Украине с почестями.

Ранее Пригожин также раскритиковал власти ЯНАО из-за проблем с похоронами участника спецоперации.