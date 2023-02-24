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10:59, 24 февраля 2023Путешествия

Пять человек пострадали из-за скачка давления в летевшем из Сочи самолете

Пять человек пострадали из-за резкого перепада давления в самолете, летевшем в Красноярск

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Пять человек пострадали из-за резкого перепада давления на борту российского самолета, летевшего из Сочи в Красноярск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент со скачком давления произошел на высоте 11 тысяч метров, когда внезапно отказала система регулирования давления в пассажирском салоне.

Экипажу «Боинга-737» пришлось выпустить кислородные маски и запросить экстренное снижение, самолет удалось благополучно посадить.

«Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков», — сообщили в экстренных службах. Всего на борту находились около 170 человек.

Ранее летевшая в Москву пьяная россиянка устроила стриптиз на борту самолета и попыталась проникнуть в кабину пилота. Пытавшегося остановить ее бортпроводника она укусила за плечо.

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Алевтина Запольская
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