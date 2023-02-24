Вице-премьер Молдавии призвал вывести российских военных из Приднестровья

Вице-премьер Молдавии Попеску призвал Россию вывести военных из Приднестровья

Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Молдавии Николай Попеску призвал Россию вывести своих военных из Приднестровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы расцениваем сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации как провокационное и вновь подтверждаем необходимость безоговорочного и транспарентного вывода российских военных, а также боеприпасов со складов Колбасне с территории Республики Молдова», — заявил политик.

Он также опроверг заявление российского Минобороны о готовящейся в отношении Приднестровья провокации.

Ранее МИД России сообщил о скоплении личного состава техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей. Также отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспрецедентно нарастили полеты беспилотной авиации над Приднестровьем.

В связи с этим министерство предупредило, что Россия готова адекватно отреагировать на возможные провокации со стороны Киева, так как любые действия против российских военнослужащих будут расцениваться как нападение на страну.

