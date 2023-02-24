Посол оценил введение Канадой новых санкций против России

Посол России Олег Степанов назвал бессмысленными антироссийские санкции Канады и Запада

Посол России в Канаде Олег Степанов оценил введение Оттавой новых антироссийских санкций. Об этом он написал в своем Twitter.

Степанов назвал ограничения Запада против российских граждан, государственных структур или бизнеса бессмысленными. «Они никогда не работали против России, они не могут повлиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние отношения», — добавил он. По его словам, санкции вредят только людям и экономикам тех стран, которые их вводят.