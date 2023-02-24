В США сочли признание новых российских регионов «неустойчивым для мира»

Госсекретарь США Блинкен назвал признание новых территорий РФ неустойчивым для мира

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир не будет устойчивым в случае признания новых территорий в составе России. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, его цитирует ТАСС.

Комментируя свою точку зрения, Блинкен отметил, что Вашингтон еще до войны заявлял о готовности «участвовать в любых серьезных дипломатических усилиях, чтобы остановить российскую агрессию против Украины».

«Чтобы мир был справедливым, он должен способствовать укреплению принципов Устава ООН — суверенитета, территориальной целостности, независимости», — добавил он.

Также, в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против немедленного или временного прекращения огня на Украине.

Ранее 23 февраля, сообщалось, что по словам Блинкена, предпринимать шаги, которые могли бы привести к увеличению противоборств на Украине, в США не хотят.