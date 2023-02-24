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19:42, 24 февраля 2023Мир

В США выступили против временного прекращения огня на Украине

Госсекретарь США Блинкен в ООН выступил против немедленного прекращения огня на Украине

Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен от лица своей страны выступил против немедленного или временного прекращения огня на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, Блинкен заявил, что Россия использует любую остановку боевых действий для перевооружения своих сил для последующих атак.« Члены Совета Безопасности не должны следовать ложному уравнению, призывающему обе стороны прекратить боевые действия или призывающему другие страны перестать поддерживать Украину», — заявил Энтони Блинкен.

Ранее 24 февраля конгрессмен Пол Госар назвал ненависть Блинкена к РФ причиной втягивания США в мировую войну.

23 февраля Госсекретарь США Блинкен заявил, что США не хотят увеличения противоборств на Украине.

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Владимир Седов
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