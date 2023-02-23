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20:12, 23 февраля 2023Мир

США высказались о масштабах конфронтации на Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил, что США не хотят увеличения противоборств на Украине

Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции, организованной журналом «Атлантик», высказался об отношении администрации президента США Джо Байдена к конфронтации на Украине. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам Блинкена, предпринимать шаги, которые могли бы привести к увеличению противоборств на Украине, в США не хотят.

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«С самого начала президент Байден ясно дал понять о нашей фундаментальной поддержке Украины, и что мы будем их поддерживать столько, сколько потребуется. Но вместе с тем мы не хотим расширения масштабов этой войны», — заявил он.

Ранее в феврале заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила, что Киев может получить от страны истребители пятого поколения.

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Екатерина Ештокина
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