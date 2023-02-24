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18:34, 24 февраля 2023Мир

В России отреагировали на новые санкции США

Депутат Ананских: новые санкции США против России — проявление нечестной конкуренции
Игорь Ананских

Игорь Ананских. Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Россия сможет выстоять под давлением новых санкций США против металлургии и алюминиевой промышленности, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий пояснил, что введение новых рестрикций является проявлением нечестной конкуренции со стороны Вашингтона.

«Безусловно, Россия выдержит (новые ограничения — прим. «Ленты.ру»). Введение санкций против представителей металлургии — это полная глупость, оно показывает только их беспомощность. За всем этим безусловно стоит не политика, а экономика: Вашингтон заинтересован только в том, чтобы как можно дороже и больше продавать свою продукцию другим странам. Это нечестная конкуренция со стороны Штатов по отношению к России», — отреагировал на ограничения Ананских.

По словам депутата, введение новых рестрикций в отношении металлургии и алюминиевой промышленности окажет негативное воздействие на экономики западных стран.

«Цена на эту продукцию в мире подскочит, как было с нефтью и газом. Продавая продукцию в другие страны по более высокой цены, наш рынок сможет даже выйти в небольшой плюс». — добавил парламентарий.

Белый дом анонсировал новые санкции ранее 24 февраля. Рестрикции приурочены к годовщине с начала боевых действий на Украине. Сообщалось, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны, которые оказывают ей поддержку.

В рамках принятого пакета новых мер США ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором, а с 10 марта Вашингтон вводит пошлину в размере 200% на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из страны.

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Кирилл Садовский
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