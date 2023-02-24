Раскрыта личность задержанного за ранение сотрудника ОМОН в Петербурге

Причиной ранения сотрудника ОМОН в Петербурге стало его замечание из-за громкой музыки

Подозреваемым в деле о ранении сотрудника правоохранительных органов в центре Санкт-Петербурга оказался 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Х. Личность задержанного в пятницу, 24 февраля, раскрывает Telegram-канал «112».

По данным издания, причиной конфликта стала громкая музыка. Злоумышленник на полную мощность включил музыкальную колонку возле станции метро «Гостинный двор». Когда к нему подошли сотрудники ОМОН и сделали замечание, он крикнул им: «Убегайте!», после чего выхватил обрез и открыл огонь.

Злоумышленник взял с собой на прогулку солидный арсенал. У него нашли два помповых ружья, два коктейля Молотова и патроны. Пострадавшего оперируют. У него множественные открытые раны живота.

О нападении на силовика в центре Санкт-Петербурга стало известно 24 февраля. СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Позже в сети появилось видео инцидента, снятое камерой наружного наблюдения.