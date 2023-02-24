Newsweek: США не заинтересованы в сохранении украинской территориальной целостности

Власти США не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины по границам 1991 года, однако постараются во что бы то ни стало сохранить у власти ее президента Владимира Зеленского. Об этом пишет американский обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.

Как объяснил журналист, национальные интересы Киева и Вашингтона, несмотря на попытки доказать обратное, в корне не совпадают, а «максималистская позиция» Зеленского по вопросу удержания территорий попросту идет создает риски для безопасности НАТО.

«США крайне мало, если вообще, интересуются тем, где именно проходят национальные границы на востоке Украины, население часто сильно разделено между этническими украинцами и этническими русскими», — объяснил Хаммер.

При этом он указал на растущую усталость в американском обществе от затягивающегося конфликта, упомянув, что главной национальной угрозой для Соединенных Штатов по-прежнему остается Китай.

«Стремление вашингтонской однопартийной партии к эскалации в Восточной Европе может помочь ненасытным оборонным подрядчикам (...), но оно явно противоречит заявленным интересам американского народа», — заключил журналист.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Украине. Она подчеркнула, что США будут поставлять вооружения Киеву до тех пор, пока ему «нужно бороться за свое выживание против российских атак».