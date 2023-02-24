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20:37, 24 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии общей границы у США и России

Зеленский на годовщине начала СВО заявил об отсутствии общей границы США и России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на годовщине начала специальной военной операции (СВО) заявил об отсутствии общей границы между США и Россией. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам главы Украины, ни одна страна мира, за исключением США, не могла бы выстоять в противостоянии с РФ без помощи извне. Но у Вашингтона и Москвы, по мнению Зеленского, нет общей границы. На самом же деле между странами существует общая граница, которая проходит по Беринговому проливу между Чукоткой и Аляской.

Ранее 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал план Китая по урегулированию кризиса не планом действий, а размышлениями на эту тему.

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Владимир Седов
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