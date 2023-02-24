Зеленский заявил об отсутствии общей границы у США и России

Зеленский на годовщине начала СВО заявил об отсутствии общей границы США и России

Президент Украины Владимир Зеленский на годовщине начала специальной военной операции (СВО) заявил об отсутствии общей границы между США и Россией. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам главы Украины, ни одна страна мира, за исключением США, не могла бы выстоять в противостоянии с РФ без помощи извне. Но у Вашингтона и Москвы, по мнению Зеленского, нет общей границы. На самом же деле между странами существует общая граница, которая проходит по Беринговому проливу между Чукоткой и Аляской.

Ранее 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал план Китая по урегулированию кризиса не планом действий, а размышлениями на эту тему.