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14:52, 25 февраля 2023Из жизни

Крокодил покалечил мужчину и убил его собаку

9 News: в Австралии крокодил покалечил мужчину и убил его собаку

Крокодил покалечил 37-летнего жителя города Блумфилд, штат Квинсленд, Австралия, Алистера Макфи и убил его собаку. Об этом сообщает 9 News.

Мужчина гулял с псом породы ротвейлер и отправился к реке, чтобы набрать воды. Когда Макфи зашел в воду, на него внезапно набросился крокодил. Он вцепился в ногу мужчины и начал тащить его на глубину. Макфи удалось отбиться от крокодила, и тогда он схватил его собаку. Мужчина принялся бить хищника кулаками по спине, пытаясь спасти пса, но безуспешно.

Макфи удалось выбраться на берег с серьезной травмой ноги, где его нашел абориген Джош Паттерсон. Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Он все еще находится в учреждении и восстанавливается. Паттерсон отметил, что Макфи повезло остаться живым после нападения. «Это опасное место, особенно в это время года: тепло, разливаются реки и крокодилы более активны», — объясняет он.

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Мэр города Питер Скотт выразил свои соболезнования Макфи. «Этому мужчине очень повезло, но в то же время он потерял своего лучшего друга, что очень печально», — говорит он. Правительство Квинсленда призвало жителей не забывать о собственной безопасности, безопасности своей семьи или домашних животных, находясь вблизи водоемов.

Ранее сообщалось, что в Малайзии несколько дней ищут тело мужчины, которого утащил под воду и растерзал крокодил. В поисковой операции участвуют пожарные, морская полиция и егеря.

Алиса Удовик
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