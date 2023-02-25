Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 25 февраля 2023Мир

В Японии произошло землетрясение

На юго-востоке японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: Unsplash

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии. Об этом свидетельствуют данные главного метеорологического управления страны.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в субботу, 25 февраля, на юго-востоке японского острова Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Информации о разрушениях в результате землетрясения, а также о пострадавших и жертвах не поступало. Угрозы возникновения цунами объявлено не было.

Ранее стало известно, что в центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. По информации сейсмологов, подземные толчки произошли в 40 километрах к югу от города Аксарай и 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази. Очаг залегал на глубине десять километров.

Перед этим сообщалось о землетрясении возле побережья Камчатки, его магнитуду оценили в 6,1. Уточнялось, что эпицентр находился около юго-западного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 65 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Командир взвода группы «Вагнер» рассказал о ситуации у Артемовска
В Японии произошло землетрясение
Российский правозащитник попросил проверить освобождение скопинского маньяка
Бывшего игрока «Спартака» обвинили в домашнем насилии
Выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчину арестовали
Психолог назвала три навыка самопомощи для поддержания позитивного настроя
Воздушную тревогу второй раз за день объявили по всей Украине
Появились подробности пожара на заводе в Киеве
Рогов назвал возможные сроки наступления ВСУ в Запорожской области
Во Франции заявили о невозможности танков Запада преодолеть украинские мосты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.