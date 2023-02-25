В Японии произошло землетрясение

На юго-востоке японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии. Об этом свидетельствуют данные главного метеорологического управления страны.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в субботу, 25 февраля, на юго-востоке японского острова Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Информации о разрушениях в результате землетрясения, а также о пострадавших и жертвах не поступало. Угрозы возникновения цунами объявлено не было.

Ранее стало известно, что в центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. По информации сейсмологов, подземные толчки произошли в 40 километрах к югу от города Аксарай и 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази. Очаг залегал на глубине десять километров.

Перед этим сообщалось о землетрясении возле побережья Камчатки, его магнитуду оценили в 6,1. Уточнялось, что эпицентр находился около юго-западного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 65 километров.